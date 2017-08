Calciomercato | Inter, da Mangala a Cancelo-Kondogbia: il punto

L’Inter continua il suo casting in difesa. Un terzino destro e un difensore centrale, questi gli obiettivi prefissati. E se il nome del primo è ben definito, si sta delineando quello del secondo. Cancelo-Mangala, sono loro i prescelti al momenti. Col portoghese che già domani o al massimo venerdì può essere a Milano: si può chiudere domani mattina. L’opzione per il riscatto di Kondogbia dovrebbe essere sui 25 milioni – con l’Inter che manterrebbe anche una percentuale su futura rivendita, mentre il diritto di riscatto di Cancelo si aggira sui 35 milioni. Si definiranno i dettagli su queste cifre, l’Inter ha il vantaggio che tutto l’ingaggio del francese (3.8 milioni di euro) sarà a carico del Valencia ed è più del doppio di quello di Cancelo, che guadagna 1.8 milioni di euro l’anno.

Da un francese in uscita ad uno in entrata: Eliaquim Mangala ha dato l’ok all’Inter ma al momento non c’è ancora un’apertura del Manchester City al prestito. Il club inglese, infatti, spera di riuscire a ricevere una proposta a titolo definitivo per l’ex Valencia. Già da domani l’Inter e il difensore cercheranno di forzare per avere l’ok dal Manchester City, il cui possibile arrivo libererebbe Murillo al Valencia.

Punto uscite: Andrea Ranocchia è seguito anche da Burnley e Watford, che potrebbero portare di nuovo l’italiano in Inghilterra, anche perchè dopo aver detto no al Genoa, Ranocchia potrebbe davvero decidere di tornare nel Regno Unito.