Operazione sfumata in extremis la scorsa estate, ma adesso il matrimonio tra il Genoa ed Hernanes potrebbe celebrarsi davvero. La società del presidente Preziosi ha infatti raggiunto con la Juventus l'accordo per il centrocampista brasiliano e rimane in attesa di parlare con il giocatore per capire se accetterebbe la destinazione. Intanto Ivan Juric è pronto a dare le chiavi del centrocampo rossoblu in mano all'ex Lazio e Inter: per Hernanes c'è l'accordo tra Genoa e Juventus.