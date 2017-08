Una trattativa lampo, durata giusto qualche ora, quella che ha portato Vincent Laurini alla Fiorentina. Il terzino ex Empoli è il nuovo rinforzo per Pioli. Operazione da 2 milioni di euro complessivi, con 400 mila euro per il prestito e 1,6 per l'obbligo di riscatto, che non è vincolato da nessuna condizione. Il classe ’89 è appena arrivato a Firenze per sottoporsi alle visite mediche per poi iniziare ufficialmente la sua nuova avventura.