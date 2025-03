La Fiorentina giocherà contro il Celje per i quarti di finale di Conference League: i possibili ricavi in caso di accesso alle semifinali

La Fiorentina si prepara ad affrontare una sfida importante in Conference League. I viola, reduci dalla convincente vittoria per 3-0 contro la Juventus, vogliono confermarsi anche in Europa.

La squadra di Palladino affronterà il Celje, club della Serie A slovena che ha eliminato il Lugano agli ottavi. Sarà dunque il primo di due scontri molto importanti per la Fiorentina, che punta a superare anche questo turno.

I viola affronterebbero una tra Betis e Jagiellonia, e otterrebbero anche una cifra importante in caso di accesso alla semifinale.

Un passaggio del turno, dunque, sarebbe molto importante sia a livello sportivo sia sul piano economico. Di seguito i possibili ricavi in caso di semifinale di Conference League per la Fiorentina.

Fiorentina, quanto vale l’accesso alla semifinale di Conference League

In caso di qualificazione alle semifinali di Conference League, la Fiorentina guadagnerebbe 2,5 milioni di euro. La cifra è cresciuta di 0,5 milioni rispetto al ciclo 2021-24.

Se i viola dovessero riuscire a superare anche le semifinali, otterrebbero l’accesso alla finalissima, che vale 4 milioni di euro. In caso di vittoria, inoltre, il club che trionferà guadagnerà altri 3 milioni.

Quanto ha guadagnato la Fiorentina in Conference League

La Fiorentina ha già guadagnato circa 8,3 milioni di euro (dati Calcioefinanza) dalla Conference League. Il percorso dei viola, dunque, potrebbe significare ulteriori guadagni importanti dalla competizione. Di seguito l’elenco completo dei guadagni della Fiorentina in Conference League.

Qualificazione alla fase a gironi: 3,17 milioni di euro Risultati nella fase a gironi: 1,73 milioni di euro (quattro vittorie, un pareggio e una sconfitta) Bonus per il piazzamento (terzo posto nella fase a gironi): 952 mila euro Bonus piazzamento tra le prime otto: 400 mila euro Qualificazione agli ottavi di finale: 800 mila euro Qualificazione ai quarti di finale: 1,3 milioni di euro



TOTALE: 8,3 milioni di euro