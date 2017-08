Valentin Esseryc è praticamente un calciatore della Fiorentina. Si tratta di un trequartista di proprietà del Nizza che già in giornata potrebbe arrivare a Firenze qualora i club riescano a sistemare per tempo tutta la documentazione. Si tratta di un'affare da circa 3,5 milioni per il club viola e di un altro giocatore in arrivo in Italia dal Nizza dopo Dalbert. Trequartista in arrivo per la Fiorentina, Esseryc pronto a sbarcare a Firenze.