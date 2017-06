Calciomercato | Juventus, col Cagliari si è parlato anche di Barella. E Pellegri...

Juventus rivolta al futuro. Operazione "ricambio generazionale": tanti nomi sul taccuino di Marotta e Paratici, che nell'incontro di oggi col Cagliari hanno chiesto informazioni su Nicolò Barella. Il classe 1997 piace ai bianconeri, che vorrebbero chiudere l'operazione per poi valutare se tenerlo a Torino o lasciarlo in Sardegna. Oltre a Barella, anche Roberto Biancu, classe 2000, piace alla Juventus, che con i rossoblu hanno parlato dei giovani Cassata, Vitale e Romagna, oltre a Mandragora.

In un'altra rossoblu gioca un ulteriore 'millennial' che intriga la Juventus: tutti pazzi per Pietro Pellegri. Il 2001, già in gol in Serie A contro la Roma, è nel mirino di tanti. Milan, Inter, Juventus: tutte le big su di lui. Chiesto un appuntamento al Genoa per parlare di lui, magari inserendo delle contropartite.