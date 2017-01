Calciomercato | Bologna, da Oikonomou a El Kaddouri: il punto

Serata di Coppa Italia contro l'Inter per il Bologna, che ha approfittato della giornata milanese per alcuni incontri di mercato. Oltre alla Roma per Sadiq, infatti, la dirigenza rossoblu ha incontrato la Sampdoria per Budimir e Oikonomou: l'attaccante piace, il difensore potrebbe essere ceduto ai blucerchiati. Inoltre, la dirigenza del Bologna ha incontrato Mino Raiola, per parlare di alcuni suoi assistiti: Ricardo Kishna, Pajtim Kasami e Omar El Kaddouri. Il primo alla Lazio, il secondo al Nottingham Forest, ma di proprietà dell'Olympiacos, mentre il marocchino, al momento in Coppa d'Africa, è un giocatore del Napoli. Tanti nomi, idee più o meno concrete, il Bologna si muove sul mercato.