Buonanotte con la raffica…

La giornata si è aperta con l’arrivo di Taarabt a Milano: il giocatore torna in A, destinazione Genoa (prestito di un anno e mezzo dal Benfica e domani la firma). I rossoblu intanto hanno formulato anche la prima offerta per Sanogo dello Young Boys (400mila euro come base minima più bonus legati alle presenze del giocatore). Per giugno il Genoa inoltre ha preso Loïck Landre del Lens che ha già firmato un triennale. Alla Roma piacciono sempre Musonda, Deulofeu e si continua a trattare per Feghouli: per quest’ultimo nelle prossime ore si aspetta una risposta dal West Ham alla proposta di un trasferimento in prestito con diritto di riscatto a 12 milioni. Per il centrocampo ai giallorossi piace Sanson del Montpellier ma sul giocatore c’è anche il Marsiglia di Rudi Garcia. Capitolo Juve: Evra apre alla proposta del Valencia in attesa di eventuali nuovi sviluppi per un suo ritorno allo United. Per sostituirlo, la linea dei bianconeri è che per ricoprire il suo ruolo ci sono già Alex Sandro, Asamoah e Mattiello, mentre risulta che l’obiettivo numero uno però resti Kolasinac dello Schalke (in scadenza a giugno). Per quanto riguarda il centrocampo del futuro invece i nomi sono sempre due: N’Zonzi (per il quale i bianconeri sono anche disposti a pagare la clausola da 30 milioni a giugno) e Tolisso. Zaza nelle ultime ore si sta convincendo sempre più ad accettare il Valencia: la formula del trasferimento sarebbe quella del prestito con obbligo di riscatto al raggiungimento di un determinato numero di presenze (circa la metà rispetto alle 14 dell’accordo col West Ham). Orsolini intanto ha scelto la Juventus: bianconeri e Ascoli si sono incontrati ma non hanno ancora raggiunto un accordo di massima. Lunedì però sarà la giornata decisiva per trovare l’intesa definitiva.



Per quanto riguarda l’Inter: Nagatomo è nel mirino del Burnley, mentre non c’è ancora l’accordo tra Yao e il Cagliari e inizia a prende quota l’ipotesi Palermo per questo difensore classe ’96. Biglia sempre più vicino al rinnovo con la Lazio, mentre c’è l’accordo tra Djordjevic e il Lione: El Ghazi è il suo possibile sostituto. Sulley Muntari è un obiettivo del Pescara che ha già presentato un’offerta al giocatore. La risposta è attesa nei prossimi giorni. Un Pescara scatenato sul mercato che oltre Muntari punta anche altri obiettivi: c’è Augustin, attaccante del PSG, Mattiello, per cui il club si è già fatto avanti con la Juve, e Adrian Cubas (su cui la Juve aveva un’opzione, inserita nell’affare Tevez, ma ha dato l'autorizzazione al Pescara per raggiungere col giocatore e col Boca l’accordo definitivo). Sul fronte uscite invece, è arrivata un’offerta per Zuparic in prestito dal Kasimpara. Su Gabbiadini c’è sempre il Wolfsburg, che però vorrebbe il giocatore in prestito, ma è spuntato anche l’interesse del West Brom, deciso invece a prenderlo a titolo definitivo. Il Bologna pensa a Rafal Janicki, polacco del Lechia Gdnask, per la difesa, mentre il Torino accoglie Carlão: arrivato oggi in sede per firmare il suo nuovo contratto della durata di due anni e mezzo, il difensore brasiliano classe '86 dell'APOEL Nicosia sosterrà domani mattina le visite mediche. Mentre Obi ha una proposta dall'MLS, dal Chicago.

In Serie B: il Bari sta per chiudere per Parigini e Lodi, e si aspetta l'arrivo di Floccari. Il Brescia è vicino a Romagna della Juve; Mariga del Latina sta parlando con il Cruzeiro.