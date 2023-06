Italiano-Fiorentina, avanti insieme: i retroscena dell'incontro con la dirigenza

Nel pomeriggio di venerdì 9 giugno è avvenuto l'incontro tra la dirigenza della Fiorentina e Vincenzo Italiano. L'allenatore, dopo aver giocato la finale di Conference League contro il West Ham, proseguirà il suo percorso sulla panchina della squadra toscana fino al 2024. Ecco cosa è successo durante l'incontro con la dirigenza.

Fiorentina, avanti con Italiano fino al 2024: i retroscena dell'incontro

Insomma, la Fiorentina e Vincenzo Italiano hanno ottenuto un riscontro positivo dopo la riunione di venerdì 9 giugno. Così, l'allenatore ex Spezia sarà ancora sulla panchina del Franchi nella prossima stagione. All'incontro tra le due parti ha partecipato anche il presidente del club viola Rocco Commisso e il dg Joe Barone. La società ha deciso di stare al fianco di Italiano, accontentandolo sul piano dei programmi in vista del prossimo campionato e sui rinforzi necessari per la rosa.

Dall'altra parte, per quanto riguarda l'interessamento del Napoli, il club di De Laurentiis non ha mai affondato. Visti i presupposti, lo stesso Italiano ha trovato nella squadra toscana la soluzione ideale per continuare a scrivere il proprio percorso in panchina. La riunione infatti è stata serena e costruttiva, permettendo così a società e allenatore di pianificare il prossimo campionato. Italiano e la Fiorentina saranno insieme per un'altra stagione.