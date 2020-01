Verona-Dimarco, confermato l'accordo con l'Inter

Fumata bianca in arrivo tra il Verona e l'Inter per il trasferimento di Federico Dimarco in gialloblù. L'esterno difensivo classe '97 (3 presenze in stagione) passerebbe all'Hellas in prestito fino a giugno.

Negli ultimi giorni i due club avevano già trovato un accordo di massima, oggi l'incontro a Milano (nelle foto in basso) tra il ds del Verona Tony D'Amico e l'agente del giocatore Giuseppe Riso ha avuto esito positivo: trattativa in chiusura, si conta di formalizzare gli ultimi dettagli entro la prossima settimana.