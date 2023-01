Milan, visite mediche per Devis Vasquez | VIDEO

Devis Vasquez è arrivato puntuale, alle 9 di mattina, alla Casa Di Cura La Madonnina. Inizia così la prima giornata da (quasi) calciatore del Milan per il portiere classe 1998, in arrivo dai paraguaiani del Club Guaranì. Il giocatore sta sostenendo le visite mediche propedeutiche alla firma, che dovrebbero terminare attorno all'ora di pranzo.

Milan, la prima giornata di Devis Vasquez



In seguito, sarà tempo dei test per ottenere il certificato di idoneità sportiva. Infine, Vasquez potrà firmare il contratto da nuovo calciatore del Milan: gli accordi sono stati trovati domenica, con una trattativa a sorpresa, e verranno siglati nel pomeriggio di oggi, lunedì 2 gennaio.

Milan, la trattativa per Vasquez





Il Milan ha lavorato sotto traccia, e ha chiuso in gran segreto questa trattativa. Il portiere colombiano, ventiquattrenne, viene descritto come un acquisto in prospettiva, indipendente dall'infortunio del portiere titolare rossonero, Mike Maignan.

Questo arrivo, dunque, non esclude altri possibili interventi nel ruolo. Si tratta di un'opportunità colta dal Milan, un colpo in proiezione, in linea con la politica del club. Vasquez sarà a disposizione di Stefano Pioli già a gennaio, un'opzione in più - per il presente e il futuro - che l'allenatore rossonero dovrà valutare.