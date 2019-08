Udinese-Milan, le formazioni ufficiali

Manca circa un'ora a Udinese-Milan. Marco Giampaolo comincia a Udine la sua avventura in rossonero, senza volti nuovi in campo: tutti in panchina i nuovi acquisti, con Suso alle spalle di Castillejo e Piatek in attacco e con Borini a centrocampo. Nell'Udinese, invece, panchina per de Paul, con Jajalo a centrocampo e con il duo Pussetto-Lasagna in attacco. Ecco le formazioni ufficiali

Udinese (3-5-2): Musso; Rodrigo Becao, Troost-Ekong, Samir; Stryger Larsen, Fofana, Jajalo, Mandragora, Pezzella; Pussetto, Lasagna. All. Tudor

Milan (4-3-1-2): G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, R. Rodríguez; Borini, Calhanoglu, Paqueta; Suso, Castillejo, Piatek. All. Giampaolo