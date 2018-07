Il futuro di De Paul è diventato un caso all'Udinese.



A fine campionato il club aveva promesso al giocatore che lo avrebbe lasciato partire in caso di offerte importanti. Una proposta del genere è arrivata dalla Fiorentina ma adesso l'Udinese ha fatto capire a De Paul che non lo lascerà andar via.

E' dunque rottura tra le parti.