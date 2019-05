Liverpool, Salah: "De Rossi? Vorrei giocare di nuovo con lui"

La finale dello scorso anno da dimenticare, provando ad alzare al cielo di Madrid una Champions che riscatterebbe il ko subito a Kiev contro il Real Madrid. Il Liverpool sogna il trofeo, ma c’è il Tottenham da piegare in un derby tutto inglese che promette spettacolo.

Intervistato da Sky Sport in vista del match di sabato, Salah ha sottolineato: "Sono molto emozionato, l’anno scorso abbiamo perso e per questo voglia riscattarci. Si tratta di un match molto complicato, ci siamo affrontati in Premier e siamo arrivati davanti noi. Questo però non conta, la finale è una partita a sé e vogliamo vincerla. Klopp? Non abbiamo ancora parlato dei dettagli, ma sappiamo quanto valga il nostro allenatore. Conta la fortuna, ma dovremo impegnarci molto. Provo a immaginare tutti i giorni che partita potrà essere, è un'emozione e non vediamo l'ora di scendere in campo".

Non manca un accenno su De Rossi, che domenica ha salutato la Roma: "È una leggenda del club e del calcio italiano, nonché per me anche un grande amico. Non so cosa dire, ho visto la partita e l'affetto dei tifosi che lo salutavano. Ha fatto tanti sacrifici per la sua squadra, vorrei ringraziarlo, è uno dei migliori con cui abbia giocato. Buona fortuna per il futuro. Un suo futuro in Premier? Sarebbe bello, ma non so se ci sia la possibilità. Mi piacerebbe giocare ancora con lui, è un ottimo giocatore".