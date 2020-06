Torino, Verdi torna in gruppo

Buone notizie in casa Torino. Dopo la vittoria contro l'Udinese per 1-0, oggi Moreno Longo ha ritrovato in gruppo Simone Verdi. L'attaccante aveva riportato una lesione di primo grado al retto femorale sinistro. L'esito degli esami strumentali a cui si è sopposto il giocatore l'8 giugno avevano stimato un periodo di stop di quattro settimane.

Torino, obiettivo derby: Verdi lavora con il gruppo

Oggi, come riporta il sito ufficiale del club, la squadra ha svolto allenamento mattutino e Verdi ha lavorato con il gruppo per l'intera seduta. Domani mattina è in programma la rifinitura. Dopo il pranzo la partenza per Cagliari.

L'attaccante classe '92 non è ancora pronto. Nel mirino c'è il derby del 4 luglio contro la Juventus. Verdi proverà a esserci. Nel frattempo il suo recupero prosegue.