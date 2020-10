Torino, la probabile formazione contro il Sassuolo

La quinta giornata del campionato di Serie A si aprirà con il match di questa sera tra Torino e Sassuolo. I padroni di casa, secondi in classifica alle spalle del Milan, sono ancora imbattuti in stagione: tre vittorie nelle ultime tre gare, quattro gol (a partita) rifilati rispettivamente a Spezia, Crotone e Bologna. Dall'altra parte ci sono i granata di Giampaolo, unica squadra ancora a quota zero punti, che proveranno a conquistare il primo risultato utile del 2020-2021.

Con Baselli, Izzo, Millico e Zaza indisponibili (QUI L'ELENCO DI TUTTI I CALCIATORI DI SERIE A POSITIVI AL CORONAVIRUS), Giampaolo opterà anche contro i neroverdi per il classico 4-3-1-2. Per il ruolo di trequartista, ballottaggio tra Verdi e Lukic: uno dei due supporterà la coppia d'attacco composta da Belotti e Bonazzoli. Il serbo è comunque certo di un posto da titolare, dal momento che - con Verdi in campo dal 1' - arretrerebbe sulla linea dei tre centrocampisti. Meité, a quel punto, partirebbe dalla panchina. Unico squalificato della squadrà è il portiere Milinkovic-Savic.

LA PROBABILE FORMAZIONE

(4-3-1-2) - Sirigu; Vojvoda, Bremer, Nkoulou, Rodriguez; Meité, Rincon, Linetty; Lukic; Belotti, Bonazzoli.