Torino, domani è il giorno di Pjaca: prevista la firma

Operazione in prestito con diritto di riscatto. Per l'attaccante croato sarà la quarta squadra in carriera in Serie A

Da una squadra di Torino all'altra. Marko Pjaca tornerà a giocare sotto la Mole, ma non con la maglia della Juventus, bensì con quella del Torino.

È fatta per il trasferimento in granata dell'attaccante croato, di proprietà della Juventus, che nell'ultima stagione ha giocato in prestito al Genoa dove ha collezionato 38 presenze, segnando 3 gol.

Domani è prevista la firma di Pjaca che sancirà il suo passaggio al Torino. Operazione in prestito con diritto di riscatto per i granata.

Per Pjaca sarà la quarta maglia diversa indossata in Serie A dopo Juventus, Fiorentina e Genoa. In carriera ha collezionato 68 presenze nella massima serie italiana con 4 gol e 3 assist.