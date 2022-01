Il Torino su Fabian Rieder, mezzala classe 2002 dello Young Boys

Il Torino è interessato a Fabian Rieder, centrocampista svizzero classe 2002 dello Young Boys.

Rieder, mezzala dotata di senso dell'inserimento e di una buona conclusione, ha suscitato l'interesse dei granata e anche dell'Udinese, ma il Torino sembra essere in vantaggio in una corsa appena iniziata.

Il gol a Old Trafford

Il giocatore si è fatto conoscere al grande pubblico nella fase a gironi della attuale Champions, in cui ha segnato nientemeno che al Manchester United la sua prima rete nella competizione a Old Trafford, nell'1-1 coi Red Devils.

Nonostante sia molto giovane (è nato il 16 febbraio 2002), Rieder ha già accumulato ben 58 presenze con lo Young Boys, mettendo a segno 4 reti complessive. Quest'anno, l'esplosione, con anche 7 assist all'attivo. Ecco quindi che dopo Hefti, sbarcato al Genoa nei giorni scorsi, un altro giocatore dello Young Boys potrebbe accasarsi in Italia.

I granata insistono per Fares

Intanto il Torino insiste per Mohamed Fares sulla corsia di sinistra. I granata hanno l'accordo con la Lazio, club che detiene il cartellino del giocatore: prestito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro. L'ostacolo, però, è il Genoa. Fares è attualmente in prestito ai rossoblù che non hanno ancora dato il via libera.