Sta per iniziare, l'esperienza italiana di Soualiho Meité. Il giocatore è stato acquistato dal Torino, che lo attende in città per le visite mediche e la firma sul contratto che lo renderà a tutti gli effetti un calciatore granata. Intanto, il francese è in viaggio e su Instagram ha postato un immagine con varie bandiere, tra cui quella italiana. Un indovinello social, di cui però già si conosce la soluzione.