Torino, esclusa frattura alla mano per Lyanco: si allena già in gruppo

Dopo la notizia dell’infortunio alla mano destra di due giorni fa – insieme all’infortunio di Izzo – Lyanco è tornato a lavorare in gruppo. Il Torino sarà impegnato mercoledì 22 luglio alle 21:45 contro il Verona, e Longo ha potuto regolarmente avere a disposizione il brasiliano. Di seguito, il report del club granata dopo l’allenamento di oggi, con gli esiti degli esami del difensore:

Il report del Torino

“Ripresa della preparazione al Filadelfia per il Torino, dopo l’allenamento di ieri a Firenze, in vista del match di domani sera (calcio d'inizio ore 21.45) contro l'Hellas Verona. Dopo l'attivazione muscolare in campo, Moreno Longo ha diretto una sessione tecnico-tattica che poi si è conclusa con una partita a tempo e campo ridotti. Al lavoro odierno ha regolarmente partecipato anche Lyanco”.

“Gli accertamenti strumentali hanno evidenziato per il difensore brasiliano una distorsione alla metacarpo-falangea del pollice destro, ma hanno escluso fratture ossee. Il programma di domani prevede la seduta di rifinitura mattutina cui seguirà l'annuncio dei calciatori convocati” conclude il comunicato del Torino.