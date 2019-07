Torino, Izzo rinnova. Ma Cairo lo sfotte per la camicia

Armando Izzo sarà ancora un giocatore del Torino. Il difensore classe 1992 ha rinnovato il proprio contratto fino al 2024. Arrivato la scorsa estate dal Genoa, l'obiettivo adesso è quello di migliorare l'ultima stagione, un traguardo di certo non semplice per uno che è sceso in campo in 39 occasioni segnando quattro gol.

Non sarà facile nemmeno stupire più di quanto non abbia già fatto nelle ultime ore. Bravo in campo, particolare (diciamo così) nella moda. Izzo non è un tipo banale, nemmeno nel vestirsi. Per questo ha suscitato un certo clamore la camicia con cui si è recato negli uffici milanesi di Cairo per la firma dell'accordo.

Un mix di colori accesi, che vanno dal blu al bianco passando per il giallo. Una marca famosa, perché Versace questo è. Un capo d'abbigliamento decisamente vistoso, che non può passare inosservato. Ai tifosi ma nemmeno allo stesso Cairo, che ci ha voluto scherzare sopra: " Contratto rinnovato per il grande Armando - ha scritto il presidente granata sulla propria pagina Instagram - con un bonus speciale per l'eleganza. Camicia da urlo, sempre forza Toro!".

"Onorato di far parte della vostra famiglia", la risposta di Izzo, che non è uno permaloso e che non si offende per qualche battuta di troppo sul proprio stile. Adesso il campo. Lì no, non sarà più il momento di scherzare.

