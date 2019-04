Torino, Petrachi risponde a Cairo: le ultime sul futuro del ds

Petrachi e il Torino, una storia arrivata ormai alla fine. Gianluca Petrachi ha risposto duramente ad Urbano Cairo in una nota all'ANSA: "Dopo dieci anni di rapporto professionale con il Torino, non credo sia giusto mettere in discussione la mia lealta' e la mia professionalità. Trovo quindi ingiuste le dichiarazioni del presidente Cairo e avrei preferito un chiarimento di persona”

"Il rapporto fra il presidente e un suo dirigente deve essere fondato sulla fiducia reciproca e il rispetto per i ruoli. Non capisco in che modo potrebbe concretizzarsi tale conflitto di interessi e l'eventuale avvicinamento di un'altra società è semplicemente la prova che il lavoro svolto sia stato di primo livello e il 'mio' presidente ne dovrebbe solo essere orgoglioso. Mi dispiace constatare, che forse e' il presidente Cairo che non ha più fiducia nei miei confronti e ne prendo atto con rammarico".

A fine stagione si consumerà il divorzio, diventato ormai inevitabile visti i rapporti ormai ai minimi termini tra i due che vanno avanti da mesi. Petrachi, a fine anno, potrebbe pensare anche alle dimissioni, in attesa di capire se dalla Roma possa davvero arrivare una chiamata dopo il corteggiamento delle ultime settimane. Per il Torino invece le soluzioni sono due: Massimo Bava, attuale responsabile del settore giovanile con cui ha fatto molto bene arrivando a vincere Scudetto e Coppa Italia primavera, oppure un esterno. Il principale indiziato per questo ruolo è quello di Freitas (ex Fiorentina).