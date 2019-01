Alejandro Marcos arriva a Torino: l’accelerata di ieri per il difensore classe 2000 del Barcellona è andata a buon fine (QUI i dettagli). Il giocatore è atterrato a Caselle e si recherà in sede per la firma del contratto.

Inizialmente si aggregherà alla Primavera di Coppitelli, ma per lui può essere presto pronto un posto anche in prima squadra. Arriva a costo zero dalla società catalana già in questo gennaio: aveva scelto di non rinnovare con il club blaugrana. Ecco la foto del suo arrivo.