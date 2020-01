Torino, infortunio per Ansaldi in allenamento

Brutte notizie per il Torino e per Walter Mazzarri. Dopo l'infortunio di Baselli, l’allenatore granata dovrà infatti fare sicuramente a meno per la sfida di Coppa Italia contro il Genoa (in programma giovedì) e per la prossima gara di campionato contro il Bologna di Ansaldi, infortunatosi in allenamento.

Il comunicato ufficiale del Torino

Questo quanto si legge nel comunicato ufficiale diramato dal Torino attraverso il proprio sito web: “Per gli esiti di un dolore al polpaccio avvertito alla fine dell’allenamento di ieri Cristian Ansaldi è stato sottoposto oggi ad accertamenti strumentali. Gli esami hanno evidenziato una distrazione di basso grado al gemello mediale destro. Previsti nuovi controlli all’inizio della prossima settimana”, conclude la nota.