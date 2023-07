Torino, visite mediche per Tameze. FOTO e VIDEO

Il Torino ha chiuso per Adrien Tameze (QUI i dettagli): il calciatore franco-camerunese arriva in granata dall'Hellas Verona.

Nella mattinata di venerdì 21 luglio, il classe 1994 è arrivato all'Istituto di Medicina dello Sport per sottoporsi alle visite mediche di rito, prima di firmare il contratto con il club granata.

Torino-Tameze, i dettagli dell'operazione

Il Torino ha chiuso con l'Hellas Verona per Adrien Tameze. Il classe 1994 arriva a titolo definitivo per 2,8 milioni di euro, pagabili in due anni.

(Credits Mirko Barbieri)

Il classe 1994 è arrivato poco dopo le 8:30 all'Istituto di Medicina dello Sport per sottoporsi alle visite mediche con il Torino. A seguire ci sarà la firma sul contratto e l'annuncio ufficiale.

I numeri di Tameze