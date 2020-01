Spal e Torino lavorano per definire il passaggio di Bonifazi a Ferrara. Era previsto per oggi l’incontro tra le due società, che al momento non ha portato ancora alla fumata bianca.

La Spal ha avanzato la propria offerta, che si aggira intorno agli 11/12 milioni con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Una proposta importante per la Spal, che sente di aver fatto uno sforzo notevole per riportare Bonifazi a Ferrara. Ora starà al Torino valutare l’offerta nelle prossime ore.