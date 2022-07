Solbakken in Italia per una visita alla spalla: la situazione tra Roma e Napoli

Roma e Napoli restano sulle tracce di Solbakken: il giocatore non ha ancora deciso. E oggi era in Italia

Ola Solbakken resta uno dei giocatori sul taccuino di Napoli e Roma. L'attaccante norvegese di proprietà del Bodo/Glimt oggi era proprio nella capitale italiana ma non per sostenere le visite mediche con il club campano.

Solbakken si è infatti sottoposto a una visita specialistica dopo un infortunio alla spalla: l'obiettivo è quello di ottenere un quadro preciso per i club interessati a lui. E sulle sue tracce ci sono proprio i due club italiani: il Napoli è fortemente interessato a prenderlo a parametro zero (il suo contratto scadrà il 31 dicembre 2022). L'interesse della Roma resta vivo, ma è il Napoli a lavorare concretamente sul giocatore negli ultimi giorni. Ad oggi, però, non è ancora arrivata nessuna scelta definitiva da parte di Solbakken.