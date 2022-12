Torino, si spinge per Shomurodov. La situazione

Il Torino insiste per Eldor Shomurodov. L'ex attaccante del Genoa è in uscita dalla Roma ed è il primo obiettivo per l'attacco granata.

Il Torino, infatti, complice l'infortunio di Pietro Pellegri (Clicca QUI per le ultime sulle condizioni del classe 2001), sta spingendo per arrivare al classe 1995. L'attaccante giallorosso ha realizzato una rete nella prima parte della stagione contro il Ludogorets in Uefa Europa League.

Torino, bloccata la partenza di Sanabria

Oltre ad insistere per Eldor Shomurodov, il Torino ha deciso di bloccare la partenza di Antonio Sanabria (due gol in dieci presenze in Serie A). Il classe 1996 è un obiettivo della Lazio ed è nella lista biancoceleste, che lo vorrebbe come vice Ciro Immobile. Il club granata, infine, ha chiuso per Haveri dal Rimini (Clicca QUI per i dettagli).