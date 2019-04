Genoa-Inter, le probabili formazioni

Obiettivo riscatto per Genoa e Inter, che si affrontano domani sera al Ferraris con l'obiettivo di tornare a sorridere dopo le sconfitte subite nell'ultimo turno contro Udinese e Lazio. Sarà la partita del ritorno in campo di Mauro Icardi, annunciato tra i titolari da Luciano Spalletti nella conferenza stampa della vigilia (QUI per leggere le sue parole), toccherà alla difesa rossoblù occuparsene per evitare che l'argentino bagni questo 'nuovo' debutto con una rete.

Con Criscito squalificato, Cesare Prandelli valuta il modulo da schierare per affrontare l'Inter, in dubbio tra il 4-4-2 e il 4-5-1. In porta giocherà Radu, con una linea difensiva composta da Pereira, Romero, Zukanovic e Pezzella. A centrocampo l'allenatore rossoblù potrebbe optare per Lazovic e Lerager sulle fasce, con la coppia Radovanovic-Rolon a formare l'asse centrale. In attacco spazio a Kouamé e Sanabria.

Luciano Spalletti si affida dunque a Mauro Icardi in attacco, piazzando ai suoi lati Perisic e Politano. In porta il confermatissimo Handanovic, mentre la linea difensiva dovrebbe subire qualche variazione rispetto al match con la Lazio. Dentro Cedric per D'Ambrosio e Ranocchia per Miranda, con Skriniar e Asamoah a completare il poker. Nei tre di centrocampo infine dovrebbe rientrare Joao Mario, preferito a Borja Valero per agire insieme a Brozovic e Vecino.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI GENOA-INTER

Genoa (4-4-2): Radu; Pereira, Romero, Zukanovic, Pezzella; Lazovic, Radovanovic, Rolon, Larager; Sanabria, Kouamè;

Inter (4-3-3): Handanovic; Cedric, Skriniar, Ranocchia, Asamoah; Vecino, Brozovic, Joao Mario; Politano, Icardi, Perisic;