Milan e Inter su Sensi, possibile derby di mercato

La stagione è appena terminata, ma il derby di Milano è sempre acceso. Questa volta il terreno di gioco è il mercato e l’oggetto della contesa Stefano Sensi. Il centrocampista del Sassuolo piace infatti sia a Milan che a Inter. La società rossonera da tempo lavora sul calciatore classe ‘95. In questo senso è andato in scena oggi un incontro col giocatore Giuseppe Riso a Casa Milan. La società rossonera sta cercando la strada giusta per arrivare al giocatore, sia come formula che come cifra per convincere il Sassuolo.

L’offerta del Milan al momento è di un prestito biennale con obbligo di riscatto fissato a 15 milioni. Il Sassuolo vorrebbe però una cifra e una formula diversa: i contatti tra le parti proseguiranno. Sul centrocampista va inoltre registrato l’interessamento dell’Inter, che ha un ottimo rapporto con la società neroverde e potrebbe veramente inserirsi nell’operazione in caso di cessione di Boja Valero. La società nerazzurra potrebbe offrire contropartite interessanti come Gravillon. L’agente di Sensi però al momento sta trattando solo con il Milan: l’Inter sarebbe pronta ad approfittare di eventuali difficoltà nella chiusura dell'affare.