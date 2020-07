Sassuolo-Milan, le formazioni ufficiali

Due delle squadre più in forma della Serie A si sfideranno stasera, alle 21:45, al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Sassuolo-Milan è pronta ad andare in scena. Otto risultati utili consecutivi sia per i neroverdi – di cui quattro vittorie – sia per i rossoneri – di cui 6 vittorie. E un solo obiettivo: vincere.

La squadra allenata da De Zerbi si trova all’ottavo posto, a 8 punti proprio dal Milan. Un successo vorrebbe dire portarsi a -5 e sperare ancora in una miracolosa qualificazione alla prossima Europa League.

Gli uomini di Pioli, invece, qualora vincessero scavalcherebbero momentaneamente Napoli e Roma, impegnate mercoledì 22 luglio rispettivamente con Parma e Spal in trasferta. Nel Sassuolo la novità dell'ultimo momento è l'inserimento di Bourabia al posto di Magnanelli fermato da un problema muscolare. Di seguito le formazioni ufficiali.

Le formazioni ufficiali di Sassuolo-Milan

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Marlon, Peluso, Rogerio; Locatelli, Bourabia; Berardi, Raspadori, Haraslin; Caputo. Allenatore: De Zerbi. A disposizione: Pegolo, Turati, Magnanelli, Boga, Djuricic, Toljan, Traorè, Magnani, Piccinini, Ghion, Manzari, Kyriakopoulos.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimović. Allenatore: Pioli. A disposizione: Begovic, A. Donnarumma, Calabria, Gabbia, Krunic, Laxalt, Biglia, Bonaventura, Brescianini, Maldini, Paquetà, Leao.