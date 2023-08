Sampdoria, Facundo Gonzalez è arrivato a Genova | FOTO

Scambio di prestiti tra Empoli e Samp per Bereszynski e Stojanovic. In blucerchiato anche Facundo Gonzalez in prestito dalla Juve

La Sampdoria e l'Empoli sono pronte a uno scambio di prestiti che coinvolge due terzini destri: Bereszynski si unirà alla squadra di Zanetti, mentre Stojanovic sarà un nuovo giocatore di Andrea Pirlo.

La Samp oggi ha chiuso anche per l'arrivo in prestito del difensore classe 2003 Facundo Gonzalez dalla Juventus. L'ex Valencia è arrivato a Genova ed è stato accolto da Nicola Legrottaglie. Presto sarà un nuovo giocatore blucerchiato.

Dopo il prestito degli utlmi mesi al Napoli, Bereszynski è pronto a lasciare nuovamente la Samp in prestito. Il terzino polacco andrà all'Empoli e sarà un nuovo giocatore di Zanetti. Percorso inverso, invece, per Stojanovic, che arriverà in blucerchiato sempre con la formula del prestito. Stojanovic dovrebbe svolgere le visite mediche con la Samp domani (martedì 22 agosto).

La Samp accoglierà in prestito anche un altro giocatore: Facundo Gonzalez. Il classe 2003 è già in viaggio verso Genova e si prepara a diventare un nuovo giocatore della Sampdoria.