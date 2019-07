Roma, Zaniolo rinuncia alle ferie: tornerà in campo prima del previsto

Nicolò Zaniolo non vede l'ora. Di tornare ad allenarsi con i vecchi compagni, di preparasi a una nuova stagione da protagonista con la maglia della Roma. Reduce dall'esperienza con la Nazionale Under 21, con la quale ha disputato l'Europeo di categoria, il centrocampista classe 1999 avrebbe avuto infatti diritto a rientrare dalle ferie con qualche giorno di ritardo rispetto ai compagni, in virtù delle settimane di vacanza "sacrificate" per giocare con gli azzurrini. Da Trigoria, però, giunge una notizia che non potrà che fare piacere al nuovo allenatore Fonseca: Zaniolo rientrerà in anticipo dalle vacanze e comincerà ad allenarsi già a partire da mercoledì 18 luglio.