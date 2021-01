Roma, Tiago Pinto tornato in città: “Parlerò a fine mercato” | VIDEO

[videosky id="646312"][/videosky]

Prima l’incontro a Milano con l’Inter per provare a concludere lo scambio Dzeko-Sanchez (ora bloccato, QUI le ultime), poi quello con il Parma per Fazio e Santon. Tiago Pinto, adesso, è tornato a Roma.

Il general manager giallorosso, di ritorno alla stazione Termini, ha risposto così alle domande sulle trattative: “Ho già detto che parlerò di tutto a fine mercato”.

Per quanto riguarda Fazio e il Parma, il club gialloblù alla fine ha scelto Bani come rinforzo in difesa. Da capire ora come, e se, si evolverà l’affare Dzeko-Sanchez.