Roma, Ola Solbakken ha scelto l'Olympiakos. Priorità ai greci

Ola Solbakken è sicuramente tra i giocatori in uscita dalla Roma in queste ultime ore di calciomercato. L'attaccante norvegese avrebbe scelto la propria destinazione.

I greci dell'Olympiakos il club a cui il classe 1998 avrebbe dato la priorità. Trattativa che va molto avanti tra le parti. Il Sassuolo in questo momento non è la prima scelta del giocatore.

Roma, Solbakken ha scelto l'Olympiakos

Con Belotti in gran forma e gli arrivi di Azmoun e Lukaku, il futuro di Ola Solbakken è fuori da Roma. Il calciatore norvegese avrebbe sovuto scegliere tra Olympiakos, Sassuolo o una cessione a gennaio e provare a giocarsi le proprie carte nella rosa di José Mourinho.

L'attaccante classe 1998 ha dato priorità ai greci portando in avanti la trattativa che potrebbe significare addio Serie A. Il Sassuolo non sembra la prima scelta del ragazzo così come non lo è il tentativo di ritagliarsi un posto da titolare o da subentrato nel club giallorosso.