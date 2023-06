Roma, avanza la trattativa col Sassuolo per Missori e Volpato

Continua a lavorare in uscita la Roma: avanzano le trattative con il Sassuolo per Volpato e Missori che possono concretizzarsi in settimana

La Roma continua a lavorare sul mercato in uscita. Dopo aver ufficializzato la cessione di Benjamin Tahirovic all'Ajax (clicca qui per leggere il comunicato ufficiale), i giallorossi stanno avanzando con il Sassuolo le trattative che riguardano Cristian Volpato e Filippo Missori.

Sassuolo-Roma, avanza la trattativa per Volpato e Missori

Trattative che avanzano con il Sassuolo e che possono concretizzarsi in settimana. Cristian Volpato (classe 2003) ha messo a segno un gol e fornito un assist in sette partite in Serie A, mentre Filippo Missori (classe 2004) ha solo 3 presenze in campionato in questa stagione con la maglia della Roma.