Roma, la probabile formazione contro la Lazio: c'è Dzeko

Il derby si avvicina per la Roma, che sogna una vittoria per dimostrare di essere definitivamente uscita dalle sabbie mobili. Lo spavento dopo il ko di Bologna lievemente affievolito dal 4-0 al Frosinone, ma Eusebio Di Francesco vuole continuare a mantenere la porta inviolata, puntando al successo contro la Lazio. La formazione dovrebbe mantenere il modulo usato mercoledì, con Pastore trequartista nel 4-2-3-1, in cui Dzeko riprende il posto di punta centrale e Manolas dovrebbe recuperare per affiancare Fazio al centro della difesa. Santon insidia Florenzi che parte comunque favorito, Nzonzi e De Rossi praticamente certi di una maglia da titolari a centrocampo. Ecco la probabile formazione giallorossa.

Roma (4-2-3-1): Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; De Rossi, Nzonzi, Under, Pastore, El Shaarawy, Dzeko.