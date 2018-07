La questione Alisson, il rinnovo di Florenzi e il capitolo uscite. Mercato in fermento in casa Roma, con il club giallorosso impegnato non solo a rinforzare la rosa a disposizione di Eusebio Di Francesco, ma anche a sfoltirla.

In uscita c'è sempre il nome di Gerson, per il quale l'Atletico Mineiro ha presentato un'offerta ufficiale. La Roma, però, preferisce cedere il classe '97 in Italia, dunque cresce la fiducia in casa Empoli, da tempo sulle tracce del brasiliano.