Roma, Monchi a Montecarlo: incontro con Raiola per Kluivert

Viaggio di lavoro per Monchi, partito oggi con direzione Montecarlo per alcuni incontri di mercato. Molti gli appuntamenti in programma per il dirigente giallorosso, tra cui quello con Mino Raiola, con cui verrà fatto il punto soprattutto su Kluivert. L'attaccante dell'Ajax piace a Roma e Inter in serie A, ma anche ad altre squadre di Premier League e Liga.

La preferenza del calciatore è orientata verso Italia e Spagna, Monchi proverà a sfruttare questa situazione per compiere passi importanti in una trattativa non semplice. Nell'agenda del dirigente giallorosso sono segnati inoltre ulteriori appuntamenti con altri procuratori, dal momento che Montecarlo è una delle mete cruciali dove operano gli agenti più influenti del calciomercato.