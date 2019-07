Roma, da Mancini a El Shaarawy: le ultime

La Roma continua la sua caccia al difensore. Nuovi contatti con l'Atalanta per Gianluca Mancini, difensore che da tempo piace ai giallorossi. Al momento si sta lavorando sulle cifre: la Roma propone 22 milioni più 3 di bonus, mentre l'Atalanta ne chiede 25+5.

Sul fronte uscite invece si riapre il discorso tra El Shaarawy e lo Shangai Shenhua. con il calciatore che avrebbe accettato l'offerta del club cinese. Ora la palla passa ai due club he dovranno lavorare per accorciare le distanze sul cartelino del giocatore, tutto molto più facile ora che c'è anche il sì del calciatore allo Shangai.

Per quello che riguarda i giovani invece rinnova Salvatore Pezzella, centrocampista che era anche un'idea della Juventus da inserire nello scambio Spinazzola-Pellegrini. Accordo trovato (era in scadenza 2020) e ora andrà in prestito, con lo SPezia in prima fila.