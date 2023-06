Roma, fatta per Llorente. Presto la chiusura col Sassuolo per Missori e Volpato

Continuano i movimenti della Roma sul calciomercato, sia in entrata sia in uscita. I giallorossi sono pronti ad accogliere nuovamente Diego Llorente, difensore spagnolo che aveva fatto bene nella prima parentesi in prestito nella Capitale da gennaio 2023: il Leeds ha dato l'ok al nuovo prestito dell'ex Real Madrid. Ma si continua a lavorare anche per le cessioni.

Roma, settimana prossima la chiusura delle cessioni di Volpato e Missori al Sassuolo

La Roma, infatti, chiuderà la settimana prossima con il Sassuolo le cessioni di Missori e Volpato: l'accordo totale coi neroverdi ancora non c'è, ma si punta a chiudere nel corso della prossima settimana, nel nuovo incontro con la dirigenza del Sassuolo. Per Volpato, la Roma non vorrebbe incassare una cifra inferiore rispetto alla vendita di Tahirovic all'Ajax (8.5 milioni di euro).