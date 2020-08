Roma, da Planes a Paratici: il punto sul futuro ds

La Roma che verrà, tra idee e progetti da costruire. Il primo passo sarà la ricerca di un nome a cui affidare la gestione sportiva della società: proseguono i contatti per trovare il nome del primo direttore sportivo dell'era Friedkin, e Ramon Planes del Barcellona è il nome attualmente più credibile.

Ci saranno a breve nuovi contatti con il dirigente catalano per provare a portarlo in giallorossa. Soluzione quasi impossibile invece quella di Fabio Paratici: pur essendo la prima scelta della Roma, la Juventus ha fatto sapere di volerlo trattenere e per questo è difficile pensare di vederlo cambiare squadra in questa estate.

Futuro tra e Spagna e Italia dunque per il ds della Roma, tanto che la terza opzione è proprio un connubio tra i due Paesi. Andrea Berta, bresciano dell'Atletico Madrid, direttore dal 2017 ma nel club già da quattro anni prima. Difficilmente lascerà la Spagna ma è un profilo che piace molto alla nuova proprietà.