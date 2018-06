Il terzino brasiliano lascia dunque la Roma per trasferirsi in granata

L'avventura di Bruno Peres alla Roma sta per terminare. Il brasiliano infatti può trasferirsi a breve al Torino: la trattativa può chiudersi nelle prossime ore.



Le parti sono molto vicine all'intesa sulla base di un prestito oneroso con riscatto e controriscatto per un'operazione da 8 milioni in totale. Mancano solo gli ultimi dettagli da sistemare (ma filtra ottimismo da entrambe le parti) e poi Bruno Peres può far ritorno in granata.