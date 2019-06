Il futuro di Gerson non sarà in Italia. La Roma ha infatti raggiunto un accordo con la Dinamo Mosca per il trasferimento dell'ex Fiorentina. Scambio di documenti in corso tra i club, con la Roma che incasserà circa 10 milioni di euro. L'operazione è vincolata dal superamento delle visite mediche del brasiliano al momento fissate per lunedì o martedì.