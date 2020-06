Serie A, il Dr. Nanni spiega: "Il rischio sospensione c'è ancora"

Ogni tassello è andato al proprio posto, la Serie A si appresta a ripartire con un calendario fitto e oltre 100 partite in poco più di un mese. Il peggio è passato, ma l'attenzione non va assolutamente abbassata, perché il rischio di concludere tutto anzitempo c'è eccome.

Lo ha sottolineato il dottor Gianni Nanni, responsabile dello staff medico del Bologna e coordinatore dei medici sportivi della Serie A, intervenuto ai microfoni del Corriere dello Sport per spiegare le caratteristiche del Protocollo della FIGC approvato dal CTS: "Il dimezzamento della quarantena non spetta a noi deciderlo, bensì al Governo. Potrà essere alleggerito se le cose miglioreranno, altrimenti la situazione peggiorerebbe. Il rischio sospensione del campionato è ancora presente, dal momento che in caso di positività si manda in isolamento il contagiato e in ritiro la squadra per 15 giorni. Visto che si giocherà ogni 3 giorni, salteranno cinque partite: è matematica".

Pubblico negli stadi

Il professor Nanni poi si è soffermato sul tema relativo al ritorno della gente negli stadi: "Considerando che stanno riaprendo ciname a teatri, non vedo perché non debbano riaprire con gradualità anche gli stadi. Va fatto per gradi, ma sarebbe un bel progresso".

Capitolo Mihajlovic

Non è mancata infine la chiosa su Mihajlovic, che meno di un anno fa scoprì di avere la leucemia: " Ogni volta che lo vedo correre sul campo mi sfrego gli occhi, provando una felicità senza fine. Ricordo i giorni della preoccupazione, delle analisi e di tutto il resto. Oggi Sinisa dirige gli allenamenti con la sua solita autorità, ciò che ha fatto vale più di mille parole".

