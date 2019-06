Reina: "Sarri è un vincente, vive di calcio 24 ore al giorno"

Tanti i personaggi del mondo del calcio presenti a Madrid per la finale di Champions League in programma stasera al Wanda Metropolitano fra Liverpool e Tottenham. Anche Pepe Reina, portiere del Milan, è volato nella capitale spagnola per assistere alla sfida. La notizia della morte di José Antonio Reyes, suo compagno di nazionale nel 2006, l'ha colpito. E intervistato da Sky Sport, lo spagnolo ha dichiarato: "E' un giorno davvero triste. Non te lo aspetti, la vita non dovrebbe essere così. A 35 anni perdiamo un bravo ragazzo. Mi dispiace per la famiglia e per i suoi figli. Voglio dare un abbraccio e le mie condoglianze alla famiglia".

Dal 2005 al 2013 con la maglia del Liverpool, Reina ha le idee chiare su chi tifare questa sera: "I Reds sono abituati a giocare finali. Hanno meritato di essere qui. In semifinale hanno fatto un capolavoro straordinario. Mi auguro che vinca il Liverpool e che sia un grande spettacolo. Klopp non molla, è testardo e lavora tanto. Dalla tribuna si vive diversamente, mi auguro di vedere non solo una partita di 90 minuti. Ma anche da supplementari e rigori. Spero in un bello spettacolo". Sui pericoli del Tottenham ha poi aggiunto: "E' una squadra molto versatile, cambia modulo spesso e nel corso della partita offre diverse soluzioni. Il Liverpool non cambierà atteggiamento e filosofia. Pressa alto e farà la partita, non la subirà. Nei piccoli dettagli farà la differenza".

Un passato anche con il Napoli di Sarri, molto vicino a diventare il nuovo allenatore della Juventus: "Due ani fa era difficile pensare Sarri sulla panchina del club biancnero. Aspettiamo, non so se andrà a buon fine o meno. I tifosi del Napoli non vorranno. La Juve sa perfettamente quanto sia forte Sarri. Se conviene o meno è una scelta loro. Lui è un uomo di calcio, vive di calcio 24 ore al giorno. Questo significa essere un vincente. Non abbiamo conquistato trofei, ma sono molto fiero di quello che abbiamo fatto a Napoli durante il suo percorso".

Sull'addio al Milan di Gattuso, Reina ha poi dichiarato: "Pensava di favorire il Milan e va rispettata la sua decisione. E’ un uomo di grandi valori. Per il bene del club rossonero mi auguro che le scelte siano giuste. Con tutte l’impegno e il rispetto che dobbiamo mettere sempre a disposizione. Il Milan è in buone mani e le cose non cambieranno. Un’istituzione così grande come questa società migliorerà sempre".