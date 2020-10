Galles, Ramsey salta la sfida con la Bulgaria per infortunio

Dopo la positività al Covid-19 di Cristiano Ronaldo, un'altra notizia scuote l'ambiente Juve. Il centrocampista bianconero Aaron Ramsey salterà la prossima partita del suo Galles, in programma mercoledì contro la Bulgaria, per infortunio. A riportarlo è la stessa Federazione su Twitter.

"Aaron Ramsey ha lasciato il ritiro per infortunio e non si recherà in Bulgaria", questa la nota pubblicata dalla Federazione.

[tweet id="1316010953205403651"][/tweet]

Non è stata resa nota l'entità dell'infortunio del giocatore, che lo scorso 11 ottobre ha giocato tutti i novanta minuti nella sfida contro l'Irlanda. Nelle prossime ore potrebbero esserci aggiornamenti.