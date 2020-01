Lazio, la probabile formazione per il Napoli

La Lazio a caccia del 10 perfetto: dopo le 9 vittorie consecutive in campionato i ragazzi di Inzaghi devono affrontare il Napoli (LEGGI QUI le probabili scelte di Gattuso) in uno dei tanti big match dell'ultimo turno del girone d'andata.

Subito però un'incognita importante per l'allenatore biancoceleste, che deve fare i conti con le condizioni non ottimali di Correa. L'argentino non è al meglio e per questo potrebbe esserci l'avvicendamento con Caicedo che al momento è il favorito per una maglia da titolare al fianco di Immobile.

Non ci dovrebbero essere invece particolari novità rispetto alla formazione tipo: a centrocampo Luis Alberto (che recentemente ha parlato anche di obiettivo Scudetto) e Lucas Leiva tornano dalla squalifica e riprendono il ruolo abituale posto con Milinkovic Savic a completare il blocco centrale. In difesa ci sarà ancora Luiz Felipe come centrale di destra.

Questa la probabile formazione della Lazio per la sfida contro il Napoli.

(3-5-2) Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Caicedo, Immobile.

