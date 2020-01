Atalanta, le scelte di Gasperini per l'Inter

L'Atalanta torna a San Siro: prima 'trasferta' a Milano per la squadra di Gasperini che torna nello stadio in cui ha costruito il suo capolavoro in Champions League da padrone di casa. 4 dei 7 punti totali sono arrivati proprio a San Siro, dove adesso l'Atalanta dovrà affrontare l'Inter per la super sfida tutta in salsa nerazzurra che chiuderà il sabato di Serie A (Leggi qui tutta la programmazione del turno).

Il dubbio principale di Gasperini (Leggi qui le sue dichiarazioni) riguarda l'impiego di Zapata: il colombiano ha recuperato dall'infortunio e ha giocato lo spezzone finale della partita contro il Parma ma difficilmente partirà dal primo minuto. In attacco la soluzione più plausibile al momento vede Pasalic giocare dietro la coppia Ilicic-Gomez, con sia Muriel che Zapata pronti a entrare a partita in corso. Panchina di conseguenza anche per Malinovskyi, così come per Castagne dato che gli esterni saranno Hateboer e Gosens.

Questa la probabile formazione dell'Atalanta in vista della sfida contro l'Inter.

(3-4-1-2) Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic; Ilicic, Gomez

