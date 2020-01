Juventus, gli aggiornamenti sulle condizioni di Pjanic

Fuori Pjanic, dentro Rabiot. Rodrigo Bentancur che torna in cabina di regia, il centrocampista bosniaco accasciato a terra mentre chiede il cambio: i primi minuti del secondo tempo di Juventus-Napoli hanno portato un'altra brutta notizia in casa bianconera. Dopo gli infortuni di Danilo (QUI i tempi di recupero del terzino, infortunatosi in Coppa Italia), Khedira e Demiral, l'ex regista della Roma è andato ko a causa della botta subita da Demme, nel corso dei primi 45', alla caviglia sinistra. La stessa che a inizio secondo tempo ha costretto Pjanic a chiedere il cambio.

GLI AGGIORNAMENTI SULLE CONDIZIONI DEL GIOCATORE

In seguito ai primi accertamenti effettuati in serata, per Pjanic si dovrebbe però trattare di una semplice contusione alla caviglia. I tempi di recupero sono ancora da definirsi, l'assenza di impegni infrasettimanali dovrebbe però bastare per tranquillizzare Sarri: Miralem avrà a disposizone un'intera settimana per recuperare al meglio dalla botta subita.